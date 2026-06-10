とちぎテレビ クマは今月６日に最初に目撃されてから宇都宮市内各地で目撃情報が相次ぎました。 栃木県庁所在地の中心部、繁華街でも目撃されるという衝撃で市民生活に大きな不安と影響を及ぼした今回の事案を振り返ります。 宇都宮市で目撃情報が相次ぐクマ。６月６日に最初に目撃されてから移動しながら、市内各地で目撃されていて７日未明には、市の中心部の繁華街にも出没。 ８日午前３時頃には、宇都宮市簗瀬町