西田亮介氏が自身のYouTubeチャンネルで「【朗報！弊危機管理学部偏差値50回復（河合塾）】今週末、進学相談会があるよ＆『ヘンな学部』（笠間書院）に取り上げられたよ 2026/06/08」を公開した。勤務先である日本大学危機管理学部の偏差値が回復傾向にあることを「朗報」とし、学部を取り巻く現状について語っている。 西田氏は、教育現場において中長期的に「偏差値の重要性は失われていく」と前置きしつつも、短期的には依然