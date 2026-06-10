NHKは10日、NHKスペシャル『サグラダ・ファミリア 輝く道標 イエスの塔の完成』（NHK総合※NHK ONEで同時・見逃し配信予定）を28日午後9時から放送することを発表した。【写真多数】超貴重「サグラダ・ファミリア」建設のクレーン操縦席に設置したカメラ映像＜ほか工事の様子＞スペイン・バルセロナにそびえ立つ世界遺産「サグラダ・ファミリア」。1882年の着工以来、140年以上にわたって建設が続けられている“未完の教会”が