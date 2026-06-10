【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は８日、ＡＢＣニュースのインタビューで、イランとの停戦が崩壊して米軍が本格的な攻撃を再開した場合、石油利権の半分を米国が奪取する考えを示した。戦闘で破壊したイランのインフラ復興費用に充てるとしている。トランプ氏は「最終的には国のインフラ全体を破壊しなければならない。良いことではない」と述べ、攻撃再開も辞さない考えを示した。その場合、イランの橋や発電所