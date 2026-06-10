モデル・仁香（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。米国留学中の18歳・長男の高校卒業を報告した。「息子が無事に高校を卒業しました」と報告し、愛息とのハグショットを投稿。「まずはこの景色を見せてくれてありがとう。本当に本当によく頑張った」とつづった。「15歳で海を渡り希望とワクワクを胸に旅立ったあの頃はまだまだ幼くて、私は幾度となくこの選択が正解だったのか、この日を迎えるまでずっと自問自答して