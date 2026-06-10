「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「ティッシュの箱は雑がみという資源になる地域が多いです！資源になる紙は可燃ごみの中に15%入っていると言われています」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、「ティッシュの箱は雑がみという資源になる地域が多いです！資源になる紙は可燃ごみの中に15%入