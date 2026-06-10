ファミリーマートは6月1日、セブン銀行と連携し、独自デザインの「ファミマATM」の設置とATMサービスの提供を開始した。全国の店舗（AFC店舗を除く）に順次導入し、4年程度で約1万6000台の設置を目指す。両社は2025年9月に基本合意書を締結し、今年3月にATM設置契約を正式締結。これに基づき全国展開を進める。ファミマATMでは現金の入出金に加え、各種キャッシュレス決済への現金チャージに対応する。さらに、セブン銀行のサ