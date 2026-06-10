セブン-イレブン・ジャパンは6月の環境月間に合わせ、資源循環や食品ロス削減、地域支援、プラスチック削減、次世代支援につながる4つの環境アクションを全国の店舗で展開する。日常の買い物を通じ持続可能な社会への参加を促す。資源循環では、店頭のペットボトル回収機の累計回収本数が約7・7億本に達した。2025年度の回収実績は約2億4000万本（約6200トン）。回収した一部は再資源化され、「セブンプレミアム はじめシリー