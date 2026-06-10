UCCジャパンは、5月28日に川崎重工業のCO-CREATION PARK-KAWARUBA（東京都大田区）で行われた「TOKYO H2 MEETING FOR BUSINESS」で水素焙煎コーヒーの説明や試飲を行い、水素の活用方法を紹介するとともに他社との情報交換を行った。水素を使うアクションを官民連携で加速させることを目的としたプロジェクト「TOKYO H2」に参画する企業・団体が参加。UCCジャパンを含めた42団体と東京都で計55人が集まり、水素の活用を推進す