大谷が7回に適時二塁打を放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月9日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。大谷は2−2の同点で迎えた7回無死一、三塁の第4打席、相手捕手の三塁への送球が走者に当たる悪送球で1点を勝ち越すと、その後、中堅への適時打を放ち4点目を入れた。【動画】大谷翔平がスキーンズと対戦！豪快な三振シーンさらに、続くアンディ・パヘスが15号2ランを放ち、6−2とリードを