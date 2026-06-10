巨人の平山功太内野手（２２）が１０日、ジャイアンツ球場で打撃練習を再開した。この日は約１０分間ティー打撃を行い「バットを振っていなかったので、重たいなというのはあったんですけど。久しぶりに打てたので、めちゃくちゃ気持ちよかったです」と語った。平山は５月２２日の阪神戦（東京Ｄ）の６回、右翼線二塁打を放った際の走塁中に負傷。二塁に到達後に左太もも裏を押さえて途中交代した。同日中に都内の病院を受診し