Z世代から支持を集めるモデル・女優の香音（かのん）が韓国ドラマ初主演を務める『俺のマネージャーになってくれる？』がABEMAにて2026年6月9日（火）より全話配信開始される。なお本作は、配信開始より1か月間、期間限定で全話無料となる。【映像】セーラー服姿の香音本作は、韓国の名門「セギ芸術高等学校」のマネージャー科を舞台に、日本からの留学生・花と、学校の四天王と呼ばれる輝かしいイケメンたちが繰り広げる、心