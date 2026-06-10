大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）が１０日、パリ公演（１３、１４日、アコー・アリーナ）に向け、羽田空港から出国した。日本相撲協会関係者は約１３０人が２組に分かれて移動。横綱・豊昇龍（立浪）ら前半の組は９日に出発し、既にパリに到着した。海外公演は昨年１０月のロンドン公演以来。大の里は出国前に取材に応じ、「昨年もロンドンを経験してますし、今回はパリということで２年連続で行けてうれしい」とうなずいた。