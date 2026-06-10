栃木県下野市の坂村哲也市長がXを更新しました。【映像】「二頭目の目撃情報も」クマの出没状況「【クマの出没について】一頭は捕獲されましたが、引き続き二頭目の目撃情報も確認されています。隣接する本市といたしましても、引き続きこれまでと同様の対応（一部小学校における保護者の皆様による登下校時の送迎等）を実施するとともに、パトロールを継続してまいります」（『ABEMA NEWS』より）