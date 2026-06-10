フルート奏者でモデルのCocomi（25）が10日、都内で行われた『THE MONSTERS 10周年大展覧会MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN』プレビューフォトセッションに登場。10年後になっていたい理想像を語った。【写真】“ラブブ”ポーズでキュートな笑顔のCocomi本展は、アーティストKasingLung（カシン・ロン）による、LABUBUをはじめとする『THE MONSTERS』の誕生から10周年を祝して上海からスタートし、台北、香港、パリを巡っ