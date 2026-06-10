世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は９日（日本時間１０日）、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者のジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝がＷＢＣ王座を返上したと発表した。ロドリゲスは世界３階級制覇を目指し、バンタム級に階級を上げ、１３日（同１４日）に米アリゾナ州でＷＢＡ世界同級王者・アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝に挑戦する。空位となったＷＢＣスーパーフライ級王座をめぐ