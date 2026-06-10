タレントの若槻千夏（42）が9日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）に出演。ゲストとの共通点に大喜びする場面があった。この日のゲストはお笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（37）。2人は初共演だが、若槻が「周りのスタッフさんに“吉田さん会ったことないんですか！？”って。共演してるイメージがあるっぽくて」と伝えると、吉田は「ほんと出てないんですけど『上田と女が吠え