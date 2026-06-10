将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に臨む北海道・東北バルペックスの屋敷伸之九段（54）、広瀬章人九段（39）、石田直裕六段（37）、齊藤優希四段（30）が、地元・北海道札幌市の「サッポロビール園」で決起会を行った。ビールと絶品のジンギスカンを前に、まずはチーム全員で乾杯。厳しい戦いを前に、メンバーで英気を養った。【映像】美味しそう…メンバーが堪能した絶品ジンギスカン乾杯の直