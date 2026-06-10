【ファイナルファンタジー レゾナンス】 10月22日 発売予定 価格： 通常版/ダウンロード版 7,678円 デジタルデラックス版 9,878円 コレクターズエディション 25,500円 CEROレーティング：C（15歳以上対象） プレイ人数：1人 スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X&#12