日本のダンスボーカルグループ「ONE N’ONLY（ワンエンオンリー）」の元メンバー上村謙信被告（26）が9日までにXアカウントを新設し声明を発表した。上村は「上村謙信を応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、声明を公開。「皆さまの想い、すべて上村に届いており支えになっております。上村謙信のSNS運用についてご報告です」と書き出した。公式SNSは当該アカウントとインスタグラムの公式アカウントのみとした上で「『