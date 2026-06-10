マクドナルドは、FIFA ワールドカップ26開催を記念した商品「VIVA! ワールドマック」を6月17日から期間限定で販売する。「VIVA! ワールドマック」には世界の味わいを楽しめるバーガー5種と、シャカシャカポテト、フィズ＆フロートが登場する。マクドナルドがFIFA ワールドカップ26開催を記念した期間限定商品「VIVA! ワールドマック」を発売○マクドナルドはワールドカップオフィシャルスポンサー新商品発表会に登壇した、日本マク