ライフコーポレーションは、回転寿司チェーンを展開するくら寿司とのコラボレーションとして、プライベートブランド「BIO-RAL(ビオラル)」の人気商品「てんさい糖使用のグミ」の「くら寿司」限定アソートパックを、全国のくら寿司の店舗で10日(一部店では12日)から期間限定で販売する。化学調味料など4大添加物を使っていない商品だ。今後もコラボレーションの継続を計画している。「てんさい糖使用のグミ」シリーズは2024年から展