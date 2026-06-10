スヨンとチョン・ギョンホが破局したことがわかった。衝撃から一夜明けた今、“破局のサイン”が注目を集めている。【画像】スヨンとチョン・ギョンホ、「指輪プレゼント」の目撃談6月9日、スヨンの所属事務所サラムエンターテインメントは、2人が破局したと認めた。理由は多忙によるすれ違いだという。2013年から交際を開始した2人は、韓国芸能界を代表する長寿カップルとして有名だった。SNSでは仲睦まじいデートの匂わせ投稿や