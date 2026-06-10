BTSの勢いはとどまることを知らない。6月9日（現地時間）、米ビルボードの最新チャート（6月13日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』は、メインシングルチャート「Hot 100」で前週から3ランクアップした41位を記録した。【写真】JUNG KOOKの“食べ残し”公開？飲食店主の行動が炎上同曲は5月30日付のチャートで55位を記録した後、6月6日付のチャートで11ランクアップの44位に浮上。そして今週さら