八芳園は、同社が運営する「割烹 BUTAI」で、鳥取県と熊本県の食材を使用した「食パラダイス鳥取県×食のみやこ熊本県フェア」を6月6日〜26日に開催する。両県共通の名産である和牛やスイカを軸に、地域食材の魅力発信を図る。フェアでは、鳥取県のブランド和牛「鳥取和牛オレイン55」と熊本県の「くまもとあか牛」をメインに据えた期間限定御膳「鳥取∞熊本 和牛とスイカがむすぶ初夏のごちそう御膳」を提供。ランチタイム限定で