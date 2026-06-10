BTSのワールドツアー「ARIRANG IN BUSAN」公演まで約1カ月となるなか、釜山で宿泊料金の高騰や宿泊施設による不当な対応が深刻化していることが明らかになった。外国人観光客を中心に、一方的な予約キャンセルや高額な違約金に対する不満が相次いでおり、早急な対策が求められている。【注目】「乞食」BTS公演で訪韓予定の日本人、ホテルから暴言6月10日、韓国観光公社の「韓国観光データラボ」によると、5月に全国で受け付けられ