日本豆腐協会(日豆協)は6月5日、都内で第50回通常総会を開き、25年度事業経過報告や26年度事業計画など全事案を承認した。26･27年度の理事と監事が改選され、アサヒコの池田未央社長が理事に就任し、そのほかは重任した。冒頭、三好兼治会長があいさつとともに、活動内容を報告した。「1976年12月に、会員数17社で発足して以来、今年で50年を迎える。当初の名前は『包装豆腐懇談会』だったが、その後、日本豆腐協会と名前を変えて