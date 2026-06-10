【モデルプレス＝2026/06/10】スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手（24）が北京五輪のスノーボード女子ハーフパイプに出場した今井胡桃さん（26）と結婚したことがわかった。6月9日、Instagramを通じて発表された。【写真】スノボ金選手、元選手の美人妻とウエディングショット◆戸塚優斗選手、今井胡桃さんと結婚戸塚選手は「このたび今井胡桃さんと結婚致しました」と妻となった今井さんをおんぶした