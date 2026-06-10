読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。交際2年の彼氏と同棲中だった主人公。しかし、ある日を境に、彼は毎晩のように後輩女性と長電話をするようになります。何度気持ちを伝えても改善されない状況に、主人公の我慢は限界に――。主人公がとった衝撃の行動に注目です...！平和な同棲生活に生まれた違和感私は、交際して2年になる彼と同棲していました。一緒に食事をしたり、休日には近所を散歩したり。特別なことはなくても