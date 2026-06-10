暑い季節にぴったりの新シリーズが登場します。スターバックスから、果実の華やかな香りとミルクのまろやかさ、ティーの爽やかさを組み合わせた「FRUITY CHEERS™ TORORI」シリーズが誕生。2026年6月16日（火）より全国のセブン‐イレブン限定で発売されます。気分転換したい午後や、自分への小さなご褒美タイムにぴったりな、夏らしい味わいの2種類をチェックしてみましょう♡ 果実とティ