髪のパサつきや広がり、まとまりにくさなど、年齢やダメージの蓄積による変化を感じ始めていませんか？そんな女性たちの悩みに寄り添う新シリーズ「いち髪 PREMIER」が、2026年9月1日に登場します。和草の恵みとサロンケア発想を融合したプレミアムダメージケアシリーズで、毎日のヘアケアをより丁寧な時間へ。上質な絹のような手触りを目指す注目の新ラインをご紹介します♡ 和草×サロン発想の美