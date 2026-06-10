海南省の洋浦国際コンテナターミナルを出港するコンテナ船。（２０２５年５月２８日、ドローンから、海口＝新華社記者／楊冠宇）【新華社海口6月10日】中国海南自由貿易港で、外航船向けの給油船を燃料油の輸送にも活用する新たな運用方式が導入され、安定運用を始めて2年を迎えた。1隻で給油と輸送の両方を担い、海南省だけでなく広西チワン族自治区の複数の港でも作業できるようにすることで、対象船舶の稼働率を高め、給油事