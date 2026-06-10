東京・町田市で自転車に乗った男性に車で衝突してひき逃げし大ケガをさせたとして、55歳の男が逮捕されました。男からは、基準値の4倍以上のアルコールが検出されたということです。警視庁によりますと、金沢英明容疑者は先月、町田市の路上で車を運転中に、カーブを曲がりきれずに対向車線にはみだし、自転車に乗った50代の男性に正面衝突してひき逃げした疑いがもたれています。男性は頭蓋骨を折るなどの重傷で、今も寝たきりの