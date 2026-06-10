「パイレーツ３−１２ドジャース」（９日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が八回の打席で途中交代した。投打同時出場する１０日（日本時間１１日）のパイレーツ戦に備えたとみられる。５月２６日・ロッキーズ戦以来、今季２度目の途中交代。代打の場内アナウンスに球場内からは大ブーイングが響いた。大谷は３打席連続凡退で迎えた七回無死二塁で、３試合連続安打となる適時二塁打を放った。その後も押し出し四球を