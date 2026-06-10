大相撲パリ公演への出発を前に、羽田空港で取材に応じる横綱大の里＝10日大相撲のパリ公演（13、14日）に向け、横綱大の里や大関琴桜、安青錦ら一行が10日、羽田空港から出発した。大の里は出発前に取材に応じ「相撲の良さを海外のお客さんに知ってもらえる機会。いい姿を見せたい」と抱負を語った。海外公演は昨年10月のロンドン以来で、パリでは31年ぶり3度目。左肩痛による2場所連続休場からの復活を期す大の里は「回復は順