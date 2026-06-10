10日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝160円台前半で取引された。午前10時現在は前日比19銭円安ドル高の1ドル＝160円38〜39銭。ユーロは26銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円11〜12銭。米国とイランとの戦闘終結に向けた交渉が後退したとの見方から「有事のドル買い」が優勢だった。日銀の金融政策決定会合やその後の植田和男総裁の記者会見を来週に控える中、市場では「発信を見極めようと様子見ムードもある」との声