「全日本大学野球選手権・２回戦、東日本国際大−大商大」（１０日、神宮球場）今秋ドラフト候補の大商大・春山陽登外野手（４年・敦賀気比）が特大の今大会１号２ランを放った。１−０の五回２死一塁。外角高めの直球を思い切りよく振り抜いた。打球は高々と舞い上がり、左翼スタンドの中段上部に着弾。確信の一発にバットを豪快に放り投げて、大歓声を浴びながらダイヤモンドを一周した。初戦の九産大戦でも初回から二塁