10日朝、鹿角市十和田末広の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。クマが目撃されたのは、鹿角市十和田末広字上屋布の市道です。鹿角警察署の調べによりますと、10日午前6時45分ごろ、散歩をしていた女性が市道を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約70センチだったということです。近くの建物まではおよそ5メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報