サンリオキャラクター145以上が大集合。サンリオ初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」第1弾作品の発売日が決まりました。株式会社サンリオは6月9日、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2向けパーティゲーム「サンリオ パーティランド」を、2026年10月29日に発売すると明らかにしました。価格はパッケージ版・ダウンロード版ともに6380円（税込）。6月10日よりパッケージ版の予約受付も開始されています。【その他の画像・さ