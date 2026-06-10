知っているはずの言葉が、パズルになると意外な「謎」に変わります。忙しい日々の合間に、頭をリフレッシュしてみませんか？ 今回は、冬の湖で見かけるあの魚や、香ばしい焼き鳥の定番メニューを連想させる言葉を用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：わ ＋ □ ＋ さ ＋ □・縦の並び（左）：み ＋ □