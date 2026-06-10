「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」など数多くの名曲で知られるソプラノ歌手で俳優のサラ・ブライトマンさん（65）が6月12日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初出演します。【写真】大の日本好きを公言するサラ・ブライトマンさん2月に開かれたミラノ・コルティナ五輪の女子フィギュアスケートで、坂本花織選手がサラさんの楽曲を使用し、銀メダルを獲得したことでも話題になりました