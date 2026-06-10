ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子さんは6月9日、自身のInstagramを更新。ギャルに変身した姿を披露し、ファンから絶賛の声が上がっています。【写真】宇野実彩子のギャルな姿「まじギャルかわいい」宇野さんは「やっと解禁できましたLAVANDA×HELLO KITTY 第二弾コラボ!!」と、自身がプロデュースするファッションブランド「LAVANDA」とハローキティのコラボレーションを紹介。掲載したモデルショットでは、金髪の宇野