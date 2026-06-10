藤原竜也が主演を務める映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月29日に全国公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：藤原竜也と吉田鋼太郎の白熱のバトルは必見！『カイジ ファイナルゲーム』の悪魔的な魅力 本作は、1996年より『ヤングマガジン』（講談社）で連載が始まり、連載開始30周年を迎える福本伸行の漫画『カイジ』を実写映画化するシリ}