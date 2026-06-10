Marshall Groupは、ポータブルBluetoothスピーカー『Stockwell III』を6月10日より発売する。「Stockwell」シリーズの第3世代モデルとして、最大40時間の再生時間とIP55規格の防塵・防滴性能を備える。価格は39,990円（税込）。marshall.comでは6月10日、全国の正規販売店では6月26日より販売を開始する。カラーはBlack & BrassとCreamの2色展開となる。 （関連：【画像】真鍮製コントロ&#12