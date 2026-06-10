ディズニー作品をモチーフにしたスイーツショップ「PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル）」は、6月13日（土）から、『くまのプーさん』の世界観を表現した新商品「ベイクドチョコレートサンド」を、東京・大丸東京店にある旗艦店で発売する。【写真】キャラクターの表情に癒やされる！新作の「チーズタルト」も■2種類の味が楽しめる今回発売される「ベイクドチョコレートサンド」は、100エーカーの森に流れる、穏