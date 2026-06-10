山形県の吉村美栄子知事は、クマ出没特別警報の今後の運用について、市町村のアンケートを踏まえて、「きょう、どのように運用するのかなどを検討する」としました。 これは現在行われている定例会見で記者の質問に答えたものです。 吉村知事は、県内でもクマの目撃が相次ぎ、また先月はクマによる犠牲者が出ていることから、現在運用されている「クマ出没警報」を格上げし、「クマ出没特別警報」を新設、発令する用意があ