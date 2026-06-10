北中米ワールドカップの初戦を戦う日本代表に頼もしい男が帰ってきた。現地６月８日、昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負った南野拓実が“メンター”として合流したのだ。選手としては２度目のW杯出場は叶わなかったものの、必ずチームにプラスの効果をもたらしてくれるはずだ。このニュースに韓国メディア『スポーツ京郷』が反応。「W杯出場が絶望となった南野がなぜ日本代表に電撃合流したのか？」と見出しを打ち、