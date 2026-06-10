コロンビア出身の世界的歌手シャキーラが、またもワールドカップで金字塔を打ち立てた。北中米大会の開幕を目前に控え、新公式ソングのミュージックビデオが再生回数１億回を突破したことを、イギリスメディア『THE Sun』が報じている。「『Hips Don’t Lie』の歌い手であるシャキーラが、また１つ、ワールドカップでの勝利を記録した。彼女の公式ソングが１億回再生を突破したのだ」記事によると、シャキーラが２週間前にリリ