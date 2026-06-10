北海道小樽市の国道で2024年、飲酒運転の車が乗用車と正面衝突し大学院生が死亡した事故で、危険運転致死の罪に問われている男の初公判が6月10日、札幌地裁・小樽支部で始まりました。裁判長から「起訴状に間違っているところはありませんか」と問われ、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。 危険運転致死の罪に問われているのは、大沢亮汰被告34歳です。起訴状によりますと、大沢被告は小樽市の国道で2024年9月