日本航空が運航する大谷翔平選手のデザインを施した特別塗装機「DREAM SHO JET」が2026年6月10日、運航最終日を迎えます。新千歳空港を離陸する最終便は、新千歳発（午前11時25分）ー羽田着（午後1時5分）のJAL508便です。日本航空によりますと、「DREAM SHO JET」は2024年9月から、大谷翔平選手のように夢を追い次世代を担う若者たちを応援するプロジェクトのシンボルとして運航を開始しました。特別塗装された機体は新千歳